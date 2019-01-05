محرز يمنح “سيتي غوارديولا” رقما جديداً

إستعرض الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نتائج الفريق السماوي خلال السنوات الثلاث الماضية مع المدرب بيب غوارديولا، في منافسة رابطة الأبطال الأوروبية.

وأظهرت النتائج أن الدولي الجزائري رياض محرز، قدّم لـ”السيتيزنس” أفضل رقم له في “التشامبينزليغ” منذ قدوم المدرب الكاتالوني.

وساهم رياض في 5 أهداف من أصل 16 سجلها “السيتي” في 6 مباريات، منها 4 تمريرات حاسمة وهدف وحيد في مرمى شاختار الأوكراني.

وبخلاف الموسم الحالي سجل “السيتي” في موسم 2017/2018 14 هدافاً ونسبة فوز 83.3%، وفي 2016/2017 سجل 12 هدفاً بنسبة فوز ضئيلة 33.3%.