محرز ينافس أكرم عفيف على رقم عربي خاص

دخل الدولي الجزائري، ولاعب نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، في منافسة قوية مع نجم الكرة القطرية، ولاعب نادي السد، أكرم عفيف، تخص أفضل لاعب صناعة للفرص الخطيرة في الدوريات العربية الكبرى.

وكشف موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء. بأن لاعبان اثنين فقط، وصلا إلى 20 فرصة وأكثر في الدوريات العربية (السعودية، الامارات، قطر، مصر، المغرب).

وأوضح المصدر ذاته، بأن القطري، أكرم عفيف، يتصدر القائمة بواقع 21 فرصة خطيرة في 20 مباراة رفقة نادي السد.

بينما يأتي قائد الخضر، رياض محرز، في الوصافة بواقع 20 فرصة خطيرة صنعها في 27 مشاركة مع الأهلي السعودي.