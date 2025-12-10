محرز ينافس بن زيمة ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

اختير الدولي الجزائري رياض محرز، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2025، التي تنظّمها مؤسسة “غلوب سوكر”.

في منافسة قوية مع أسماء بارزة على غرار كريم بن زيمة وكريستيانو رونالدو.

ويحظى محرز بدعم واسع من جماهيره المدعوة إلى التصويت له. خاصة بعد الأداء الكبير الذي قدّمه مع ناديه الأهلي خلال الموسم الجاري.

وحسب بعض وسائل الإعلام السعودية، توصّل نادي الأهلي السعودي إلى اتفاق مع رياض محرز لتجديد عقده إلى غاية عام 2028. في خطوة تؤكد تمسّك إدارة النادي بالنجم الجزائري ودوره المهم داخل الفريق.

ومن جانبه، دخل نادي الأهلي سباق جوائز “غلوب سوكر”. بعد ترشيحه لجائزة أفضل نادٍ لعام 2025، بفضل نتائجه المميزة ونجاحاته المحلية والقارية.