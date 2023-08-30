محرز ينافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في السعودية

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عن أسماء اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الشهر.

وحملت القائمة، اسم الدولي الجزائري ولاعب الهلال السعودي رياض محرز الذي سينافس قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

كما دخل السباق كل من كورنادو و مالكوم، اللذان تألقا بشكل لافت للانتباه في شهر أوت.

ويعتبر رياض محرز أبرز اللاعبين الذين سينافسون نجوم الدوري السعودي مثل بن زيمة ورونالدو وماني ونيمار على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

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