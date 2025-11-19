محرز ينافس رونالدو وبن زيمة على جائزة خاصة

دخل الدولي الجزائري رياض مجرز، نجم نادي الأهلي السعودي، في منافسة مع النجمين العالميين كريستيانو رونالدو، وكريم بن زيمة على جائزة خاصة.

وكشف القائمون على جائزة “غلوب سوكر”، اليوم الأربعاء، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لسنة 2025، والتي ضمت اسم محرز.

وينافس قائد المنتخب الوطني، على هذه الجائزة، سبعة نجوم، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، وكريم بن زيمة، نجم نادي اتحاد جدة، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب السد القطري.

ويملك رياض محرز، حظوظ وفيرة، لنيل هذه الجائزة، بالنظر لقيادته ناديه الأهلي السعودي الموسم الماضي للتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي.