محرز ينافس صلاح على لقب أفضل لاعب عربي

دخل الدولي الجزائري، رياض محرز، في منافسة جديدة، أمام الدولي المصري محمد صلاح، ونجوم العرب، على لقب أفضل لاعب عربي، لسنة 2018.

ويتواجد رياض محرز، ضمن أبرز اللاعبين العرب، المرشحين لنيل هذا اللقب، بعد نيله لقب أفضل لاعب جزائري لسنة 2018، بفارق كبير على منافسيه.

وسيكون الدولي المصري، محمد صلاح، المتوج بلقب أفضل لاعب مصري لسنة 2018، أبرز منافسي محرز، على هذا اللقب.

ويتواجد ضمن هذه القائمة، التي أعلن عنها برنامج “صدى الملاعب”، نجوم الكرة العربية، على غرار كل من: الدوسري (السعودية)، الحبسي (عمان)، بدر المطوع(الكويت)، امرابط (المغرب)، المساكني (تونس) وغيرهم.