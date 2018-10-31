عاجل

محرز ينافس صلاح على لقب أفضل لاعب عربي

الرياضة
  • -
  • 0
محرز ينافس صلاح على لقب أفضل لاعب عربي
بقلم كريم.تيغرمت

دخل الدولي الجزائري، رياض محرز، في منافسة جديدة، أمام الدولي المصري محمد صلاح، ونجوم العرب، على لقب أفضل لاعب عربي، لسنة 2018.

ويتواجد رياض محرز، ضمن أبرز اللاعبين العرب، المرشحين لنيل هذا اللقب، بعد نيله لقب أفضل لاعب جزائري لسنة 2018، بفارق كبير على منافسيه.

وسيكون الدولي المصري، محمد صلاح، المتوج بلقب أفضل لاعب مصري لسنة 2018، أبرز منافسي محرز، على هذا اللقب.

ويتواجد ضمن هذه القائمة، التي أعلن عنها برنامج “صدى الملاعب”، نجوم الكرة العربية، على غرار كل من: الدوسري (السعودية)، الحبسي (عمان)، بدر المطوع(الكويت)، امرابط (المغرب)، المساكني (تونس) وغيرهم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

DMCA.com Protection Status