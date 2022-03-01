محرز ينافس على لقب “لاعب الشهر” في مانشيستر سيتي

دخل الدولي الجزائري رياض محرز مضمار السباق للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فيفري. في الفريق الذي يبحث عن التتويج بلقب “البريمرليغ”.

ونشر الموقع الرسمي لـ “السيتيزنس”، صور لثلاثة لاعبين بقميص الفريق. والأمر يتعلّق بالجزائري رياض محرز إلى جانب ستيرلينغ و زمليه فودن.

كما قدّم محرز مباريات في القمة خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن يتراجع مستواه بعض الشيء عندما فرض عليه المدرب بيب غوارديولا لعب بعض المباريات بشكل بديل خاصة في لقاء إيفرتون الأخير.

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سيكون الدولي الجزائري رياض محرز على موعد مع تنشيط مباراة مهمّة مساء اليوم ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي مانشيستر سيتي اليوم المستضيف بيتروبور يونايتد على ملعب “لندن رود”.

وحسب ما أورده موقع “هورسكورد” اليوم فإن قائد الخضر. سينشط المباراة أساسيا كما يسعى و زملائه للتقدم خطوة جديدة صوب الفوز بكأس الاتحاد. لا سيما عقب خسارة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في الموسم الحالي.

كما ان ابن سارسال. لم يشارك في مباراة إيفرتون الماضية في بطولة البريمرليغ بقرار من المدرب بيت غوارديولا الذي يعتمد عليه كثيرا في منافسة رابطة الأبطال ومنافسات الكأس.

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