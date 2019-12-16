محرز ينافس ميسي وصلاح على لقب جديد !

أصدر موقع “غول” العالمي إستفتاء جديد يخص أفضل جناح أيمن في العالم لعام 2019، والذي يتنافس عليه كل من رياض محرز ، ميسي، صلاح، وستيرلينغ.

ويطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل معلى مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

رابط التصويت على محرز :

https://www.goal.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-fifa-20-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/1l2kxr9qzlgs2132pg5t4npvks?fbclid=IwAR2S0emt1tpeFW9tgfz_hnWGj8pRp_h9FEN2-atDyZB004b8XtpAV1ZWjz8