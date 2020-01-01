“محرز” ينال الإعتراف في “السيتي”

الرياضة
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“محرز” ينال الإعتراف في “السيتي” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنجمه الدولي الجزائري “رياض محرز” بعد أدائه الرائع ضد “إيفرتون”.

“تويتر” السيتي كتب:”للمباراة الثانية على التوالي محارب الصحراء “رياض محرز” يمتع ويبدع ويقدم تمريرة حاسمة”.

وفي تغريدة آخرى نشر حساب السيتيزن صورة قائد الخضر خلال المواجهة التي انتهت بفوز أشبال “بيب” بثنائية لهدف.

وأرفقها بعبارة:”رياض يمارس هوايته المفضلة ويقدم تمريرة حاسمة جديدة”.


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