“محرز” ينال الإعتراف في “السيتي”

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنجمه الدولي الجزائري “رياض محرز” بعد أدائه الرائع ضد “إيفرتون”.
“تويتر” السيتي كتب:”للمباراة الثانية على التوالي محارب الصحراء “رياض محرز” يمتع ويبدع ويقدم تمريرة حاسمة”.
وفي تغريدة آخرى نشر حساب السيتيزن صورة قائد الخضر خلال المواجهة التي انتهت بفوز أشبال “بيب” بثنائية لهدف.
وأرفقها بعبارة:”رياض يمارس هوايته المفضلة ويقدم تمريرة حاسمة جديدة”.
رياض @Mahrez22 يمارس هوايته المفضلة ويقدم تمريرة حاسمة جديدة ⭐️🎯
🔵 #السيتي pic.twitter.com/pRVMEGusyb
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 1, 2020
للمباراة الثانية على التوالي محارب الصحراء @Mahrez22 يمتع ويبدع ويقدم تمريرة حاسمة 👏
🔵 #السيتي pic.twitter.com/u0WjVwc9sD
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 1, 2020
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