محرز ينال الإعتراف من أسطورة الإنجليز

يبدو ان تألق النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” في مواجهة أستون فيلا لم يمر مرور الكرام على النقاد في بلاد الضباب.

نجم فريق مانشستر سيتي تم اختياره في التشكيلة المثالية للجولة 22 للدوري الانجليزي الممتاز من قبل أسطورة الكرة الانجليزية “ألان شيرار”.

قائد “نيوكاستل” السابق وضع “محرز” في هجوم التشكيلة المثالية رفقة كل من سيرجيو أغويرو، ماركوس راشفورد وكذا روبرتو فيرميو.

كما ضمت التشكيلة التي اختارها “شيرار” كل من الحارس دوبرافكا، ويليامز، جايمس، دوكوري وألميرون.

يُذكر ان قائد الخضر سجل هدفين بملعب الفيلا بارك وقدم تمريرة حاسمة.