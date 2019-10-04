محرز ينال الإعتراف ويتنافس على لقب شخصي جديد

تحصل الدولي الجزائري رياض محرز على الإعتراف من طرف المختصين الإنجليز، والذين إختاروه للتنافس على لقب لاعب الشهر في البريميرليغ.

وتواجد صاحب القدم اليُسرى السحرية على رأس المُرشحين للحصول على هذا التكريم الشخصي، نظرا لعروضه القوية مع ناديه مانشستر سيتي.

وسيكون الجناح الطائر مُطالبا بالتغلب على زميله كيفين دي بروين، وأليكسندر أرنولد، أوباميانغ، ريكاردو بيريرا وكالوم ويلسون وجون ماكغين.

ويعيش إبن سارسال بداية موسم خيالية بعدما فرض نفسه مع السكاي بلوز، وتحوله لعنصر أساسي في تشكيلة الإسباني بيب غوارديولا.