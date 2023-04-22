محرز ينال الإعتراف ويتوج بجائزة جديدة

حظي الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم السبت، بالإعتراف، نظير تألقه في نصفه نهائي كأس الاتحاد، الذي جمع ناديه مانشستر سيتي، بنادي شفيلد.

وكشفت إدارة مانشستر سيتي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تيوتر”، عن تتويج محرز، بجائزة رجل المباراة.

كما أرفق مسؤولي النادي الإنجليزي، هذه التغريدة، بصورة لمحرز حاملا جائزته الجديدة، وكرة المباراة التي سجل بها “هاتريك”.

وكان رياض محرز، الأفضل من بين لاعبي الفريقين في هذه المباراة، حيث نال أحسن تنقيط بعلامة 9.7.