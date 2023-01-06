محرز ينال الاعتراف في السيتي ويتوج بجائزة جديدة

نال الدولي الجزائري رياض محرز، الاعتراف من جديد في ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، من خلال تتويجه بجائزة جديدة.

وكشفت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن تتويج رياض محرز، بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر.

كما أرفقت إدارة النادي الإنجليزي هذه التغريدة، بصورة لنجمها الدولي الجزائري، بقميص الفريق.

وتزامن تتويج رياض محرز، بهذه الجائزة، مع الفوز الكبير الذي منحه لفريقه أمس الخميس، أمام تشيلسي، بتشجيله الهدف الوحيد في المباراة.