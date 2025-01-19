محرز ينال جائزة استثنائية في الدوري السعودي

كشف الموقع الرسمي لدوري روشن السعودي ، اليوم الأحد، عن فوز الدولي الجزائري رياض محرز بجائزة خاصة و استثنائية بعد تألقه الملفت للانتباه خلال الجولة الـ 15 الماضية.

ونال رياض محرز جائزة معروفة لدى الاتحاد السعودي بـ “مهارة الجولة” بعد المراوغة الرائعة التي قام الفنان الجزائري خلال مباراة فريقه الأهلي أمام نادي لاعب نادي الخلود التي انتهت عرفت انهزام محرز ورفقائه بهدف دون رد.

ومنح محرز هدية خاصة من قبل المسؤولين عن الكرة السعودية و حتى جماهير ناديه الأهلي الذين صوتوا له، ما يؤكد العلاقة الممتازة بين رياض وأنصار النادي المعولين عليه كثيرا هذا الموسم.

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