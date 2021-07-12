محرز ينتقل رفقة عائلته الصغيرة إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية

تنقل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز رفقة شقيقته الصغرى إيناس، وصديقه “يويو” وخطيبته تايلور وارد إلى مدينة إيبيزا الإسبانية لقضاء الفترة الثالثة من العطلة الصيفية، بعد قضائه المرحلة الأولى بجزيرة ماكينوس اليونانية، والفترة الثانية بمدينة نيس الفرنسية.

ونشرت الحسناء البريطانية صورة على صفحتها الرسمية بشبكة ال تواصل الإجتماعي انستغرام رفقة لاعب مانشستر سيتي مرفوقة بتعليق “المحطة القادمة إيبيزا”.

هذا ومن المنتظر أن يعود رياض محرز إلى تدريبات مانشستر سيتي تحضيرا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد بداية من الأسبوع المقبل.