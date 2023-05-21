محرز ينشر صورة تذكارية رفقة العائلة والكأس ويعلّق “الحمد لله”

نشر الدولي الجزائري رياض محرز صورة تذكارية رفقة عائلته الصغيرة بما فيها زوجته وبناته الثلاثة الصغار.

وكتب نجم السيتي على صفحته “الحمد لله”.

ووضع رياض صورته رفقة التاج البريطاني على واجهة صفحته لتبقى للذكرى لسنوات وسنوات عديدة مثلما هو معتاد عليه.

وكان قائد الخضر كل مرة يتذكّر عائلته عندما تحضر التتويجات والألقاب.

إلى جانب ذلك، قال لاعب لوهافر سابقا عقب التتويج مباشرة في رسالته لجمهور السيتي “لايزال هناك لقبين، سنعمل ما في وسعنا من أجل الفوز بهما و نخلد في التاريخ”.

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