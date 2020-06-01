محرز ينصب نفسه الأفضل في البريميرليغ متفوقا على صلاح وماني

الرياضة
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محرز ينصب نفسه الأفضل في البريميرليغ متفوقا على صلاح وماني
بقلم كريم.تيغرمت

كشفت أرقام الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر ستي، تفوقه على جميع لاعبي الوسط والجناح في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وتشير الاحصائيات التي نشرها موقع “مان سيتي اكسترا”، أن رياض محرز، حقق هذا الموسم أفضل نسبة دقائق لكل هدف، من بين لاعبي الوسط والجناح في البريمرليغ.

وتمكن قائد الخضر، من تسجيل 7 أهداف، بمعدل 197.7 دقيقة لكل هدف، متفوقا بذلك على زميله رحيم سترلينغ، وثتائي ليفربول، محمد صلاح، وساديو ماني.

وعبر رياض محرز، في وقت سابق، عن طموحه في التألق أكثر هذا الموسم، من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وتحقيق حلم عشاق ناديه مانشستر سيتي.


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