محرز ينصب نفسه الأفضل في البريميرليغ متفوقا على صلاح وماني

وتشير الاحصائيات التي نشرها موقع “مان سيتي اكسترا”، أن رياض محرز، حقق هذا الموسم أفضل نسبة دقائق لكل هدف، من بين لاعبي الوسط والجناح في البريمرليغ.

وتمكن قائد الخضر، من تسجيل 7 أهداف، بمعدل 197.7 دقيقة لكل هدف، متفوقا بذلك على زميله رحيم سترلينغ، وثتائي ليفربول، محمد صلاح، وساديو ماني.

وعبر رياض محرز، في وقت سابق، عن طموحه في التألق أكثر هذا الموسم، من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وتحقيق حلم عشاق ناديه مانشستر سيتي.

🌟 Riyad Mahrez has the best minutes-per-goal ratio out of any attacking midfielder or winger in the @premierleague this season:

⏰ 197.7 Mins Per Goal

⚽️ 7 Goals

[via @premierleague] pic.twitter.com/MNR4nmTHek

— Man City Xtra (@City_Xtra) May 31, 2020