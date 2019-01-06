محرز ينصح “عوّار” بتصريح “مثير”

وجّه الجزائري “رياض محرز” رسالة مشفرة للاعبين المزدوجين الجنسية، مؤكدا أن الجزائر هي الخيار الأول وخيار القلب.

وقال محرز في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي: “كما يعلم الجميع والدي ووالدتي من الجزائر وكنت أذهب كل صيف إلى هناك”.

وأضاف: “شعرت أنني متعلق كثيرا بالجزائر، وتم استدعائي لتمثيل المنتخب وأنا في سن 21 لكي ألعب المونديال”.

وتابع: “كان الخيار طبيعي وكان يمكنني أن أختار فرنسا لكنني متعلق كثيرا بالجزائر ولهذا اخترت تمثيل بلدي وأيضا من أجل والدي”.

يذكر أن “الفرانكو جزائري” حسام عوار محل اهتمام الناخب الوطني “جمال بلماضي” من أجل إقناعه باللعب مع “الخضر”، بالرغم من أن رئيس “ليون” يرفض الفكرة نهائيا.