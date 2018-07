محرز ينطلق في العمل الجاد بتربص السيتي بشيكاغو

وشارك النجم الدولي الجزائري رياض محرز في الحصة التدريبية التي جرت صبيحة اليوم الأربعاء وعرفت تركيز “بيب” على العمل البدني والفني.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورا للحصة التدريبية التي جرت بإحدى ملاعب مدينة شيكاغو الأمريكية.

واُرفقت الصور بعبارة:”اليوم الأول من التحضيرات بمدينة شيكاغو”.

First day of training in Chi-Town! #mancity pic.twitter.com/Un9a8uxJGJ

