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محرز ينطلق في العمل الجاد بتربص السيتي بشيكاغو

الرياضة
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محرز ينطلق في العمل الجاد بتربص السيتي بشيكاغو محرز في تدريبات اليوم
بقلم عبد النور حواز

إنطلق اليوم الأربعاء بصفة رسمية تربص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بمدينة شيكاغو بالولايات المُتحدة الأمريكية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وشارك النجم الدولي الجزائري رياض محرز في الحصة التدريبية التي جرت صبيحة اليوم الأربعاء وعرفت تركيز “بيب” على العمل البدني والفني.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورا للحصة التدريبية التي جرت بإحدى ملاعب مدينة شيكاغو الأمريكية.

واُرفقت الصور بعبارة:”اليوم الأول من التحضيرات بمدينة شيكاغو”.


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