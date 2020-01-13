محرز ينفرد برقم إستثنائي في الدوري الإنجليزي

حقق الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، أن رياض محرز، يعد اللاعب الوحيد في البريميرليغ، الذي صنع، وسجل أكثر من 20 هدفا، منذ بداية الموسم المنصرم.

وتؤكد أرقام قائد الخضر، هذه الإحصائيات، حيث بصم محرز الموسم المنصرم على 7 أهداف، و 4تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الجاري، سجل الدولي الجزائري، 7 أهداف، ومنح 7 تمريرات حاسمة، لينصب بهذا رياض محرز نفسه، اللاعب الوحيد في البريميرليغ، الذي صنع وسجل 25 هدفا، منذ الموسم الماضي.