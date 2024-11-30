محرز ينفرد برقم استثنائي في الأهلي السعودي

انفرد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، برقم استثنائي في ناديه الأهلي السعودي، الذي التحق به صيف 2023، قادما من مانشستر سيتي الانجليزي.

وبهدفه أمس الجمعة، في مرمى الوحدة، ضمن الجولة في الجولة 12 من دوري “روشن” السعودي. عزز محرز، صدارته لأكثر لاعبي الأهلي، مساهمة تهديفية، منذ التحاقه بالفريق.

وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن لاعب “الخضر”، وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 28 في 46 في دوري “روشن”.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن رياض محرز، سجّل للأهلي السعودي في الدوري المحلي 14 هدفا. وقدم مثلها من التمريرات الحاسمة. حيث يحتاج لـ 7.2 تسديدة لتسجيل هدف، مقابل صناعته لـ 132 فرصة.