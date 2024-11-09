محرز ينفرد برقم استثنائي في الدوري السعودي

انفرد الدولي الجزائري، ولاعب نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، برقم مميز في دوري “روشن” السعودية.

ومنذ التحاقه بالدوري السعودي، صيف 2023 قادما من مانشستر سيتي الانجليزي، لم يتمكن أي لاعب من صناعة الفرصة، أكثر من لاعب “الخضر”.

وحسب احصائية نشرها موقع “سوفاسكور” المختص، فإن محرز، وصل إلى 130 تمريرة مفتاحية في 42 مباراة، لعبها بألوان الأهلي.

وكان قائد “الخضر” قد تألق أمس الجمعة، وقاد ناديه لفوز بثنائية نظيفة أمام الرائد، ضمن فعاليات الجولة الـ 10 من دوري “روشن”.

وإلى جانب تقديمه تمريرة هدف السبق، كان محرز، الأكثر صناعة للفرص بـ 5. والأكثر نجاحا في العرضيات بواقع 3 عرضيات، والأكثر نجاحا في الكرات الطويلة (4) والأكثر تسديدا على المرمى (2).

كما بلغت نسبة مراوغات الدولي الجزائري 100%، الأمر الذي جعله يُختار رجلا للمباراة من طرف موقع “سوفاسكور” بتقييم 8.4.

📊 إحصائيات سوفاسكور منذ إنضمامه لدوري روشن السعودي ولا لاعب صنع فرصا أكثر من رياض محرز🇩🇿 جناح الأهلي الذي وصل بعد مباراته ضد الرائد لـ 130 تمريرة مفتاحية في 42 مباراة 👏🏻@Mahrez22 pic.twitter.com/PFcKRWAcgx — SofascoreAR (@SofascoreARB) November 8, 2024