محرز ينفرد برقم جديد في الدوري السعودي

يواصل الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، تألقه في الدوري السعودي، بكتابة أرقام جديدة.

وكشف السحاب الرسمي لدوري روشن السعودي، اليوم الإثنين، عن انفراد محرز، برقم جديد، من بين اللاعبين الناشطين في الدوري السعودي.

وأوضح ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي، يعد صاحب أكبر عدد من التمريرات العرضية الناجحة لحد الآن، برصيد 25 تمريرة.

يذكر أن رياض محرز، يخوض هذا الموسم أول تجربة له في الدوري السعودي، مع ناديه الأهلي، الذي شارك معه في تسعة مباريات لحد الآن، بصم فيها على ثلاثة أهداف، وأربعة تمريرات حاسمة.