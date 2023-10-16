محرز ينفرد برقم خاص في الدوري السعودي

يواصل الدولي الجزائري رياض محرز، بروزه بقوة، هذا الموسم بألوان ناديه الأهلي، ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، أن محرز، يعد أكثر اللاعبين صناعة للفرص لحد الآن في دوري الموسم الجاري.

كما كشف ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، ونجم الأهلي السعودي، نجح هذا الموسم في صناعة 34 فرصة.

يذكر أن رياض محرز، بصم لحد الآن على ثلاثة أهداف، ومنح أربعة تمريرات حاسمة، في 9 مباريات مع نادي أهلي جدة خلال بطولة الدوري السعودي.