محرز ينفرد بصدارة الهدافين التاريخين لـ “الخضر” في الـ”كان”

انفرد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ مشاركات “الخضر” في منافسة كأس أمم إفريقيا.

وقبل انطلاق “كان 2025” كان محرز، يتقاسم صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني، في المحفل القاري رفقة الأسطورة، لخضر بلومي، برصيد 6 أهداف.

ونجح اليوم الأربعاء، نجم مانشستر سيتي الانجليزي السابق. في تسجيل أول أهداف “الخضر” في نسخة المغرب، بعد مرور دقيقتين فقط، من انطلاق مواجهة السودان.

وبفضل هذا الهدف، انفرد محرز، بقائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب في كأس أمم إفريقيا، برصيد 7 أهداف، بواقع هدف في نسخة 2015 وهدفان في دورة 2017، و3 أهداف في “كان 2019”.

وفيما يلي أبرز هدافي “الخضر” في تاريخ الـ”كان”:

1 - محرز 7 أهداف

2 – بلومي 6 أهداف

3 – ماجر، مناد، بونجاح ( 5 أهداف)