محرز ينفعل ويتفاعل مع نهائي المنتخب الوطني أمام تونس “المثير”

قام نجم المنتخب الوطني رياض محرز بدعم اللاعبين المحليين في المنتخب الوطني الذي يواجه منتخب تونس في نهائي كأس العرب.

وسجل المنتخب الوطني اول اهدافه في النهائي عن طريق امير سعيود بطريقة جميلة جدا، و قال محرز عن هذا الشأن ” Allez allez les frères” عبر تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي.

ويبدو ان نجم مانشيستر سيتي إنفعل بطريقته الخاصة خاصة وأن التغريدة قام بها بعد دقائق فقط من تسجيل سعيود للهدف الجميل جدا.

ولم يشأ رياض الوقفوف إلى جانب زملائه في المنتخب حيث أضاف في نفس الصفحة وقال ” أكثر قوة وقوة خاوتي”، كما نشر رياض صورة لكأس العرب المرصعة بالذهب.كثرأكثر قوة