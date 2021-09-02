محرز ينفي تصريحات منسوبة إليه

نفى الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، تصريحات منسوبة إليه من بعض وسائل الإعلام.

ونشر محرز، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ردا منه على احدى وسائل الإعلام التي نشرت أحد التصريحات بسمه.

وأعاد الدولي الجزائري نشر التصريح، الذي نقله أحد المواقع، والذي جاء فيه: “محرز: لاعبوا السيتي لا يتابعون مباريات الأندية الأخرى، لا يهتمون بهم”.

وقال رياض محرز، في رده على هذا التصريح المنسوب إليه: “لم أقل أبدا هذا الكلام، أو أي شيء قريب منه”.