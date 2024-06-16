محرز يهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

هنأ الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد، السعب الجزائري، والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشر محرز، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، رسالة تهنئة بهذه المناسبة، جاء فيها: “عيد مبارك للجميع”.

كما نشر الدولي الجزائري رسالة أخرى عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، قال فيها: “عيد مبارك لكل أخواتي، واخوتي”.

يذكر أن رياض محرز، يستغل الفترة الحالية للاستمتاع بعطلته الصيفية، والابتعاد عن ضغط الملاعب، قبل مباشرته التحضير للموسم الكروي الجديد.