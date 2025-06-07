محرز يهنئ رديف شباب بلوزداد

بعث قائد “الخضر” ونجم الأهلي السعودي، رياض محرز، بتهانيه إلى رديف شباب بلوزداد، عقب تتويجه ببطولة الرديف، للموسم الكروي 2024-2025.

ونجح رديف “السياربي” في الاحتفاظ بلقبه، بعد منافسة قوية مع الغريم مولودية الجزائر، وأنهى الفريقان الموسم في الصدارة برصيد 65 نقطة، وحسم الشباب اللقب بفضل اللقاءين المباشرين.

ونشر حساب شباب بلوزداد، عبر خاصية “ستوري” تهنئة نجم مانشستر سيتي السابق. لشبان الفريق بعد التتويج الرائع بآخر نسخة من بطولة الرديف.

وقال محرز: “هنيئا لتشكيلة أقل من 21 سنة لشباب بلوزداد، التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية تواليا، واصلوا على هذا النحو، أمر رائع.. “دائما إلى الأمام” لقد قالوا لي إنه شعاركم”.

قبل أن يمازح قائد “الخضر” هداف رديف “السياربي” لطفي بوصوار. صاحب ثنائية التتويج في مرمى أقبو، وقال: “بوصوار لطفي، تريّث قليلا، أنت تسجل كثيرا، لقد قالوا لي إنك تسجل في كل لقاء.. ما شاء الله”.