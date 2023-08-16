محرز يهنئ مانشستر سيتي بالفوز بـ “السوبر” الأوروبي

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز حنينه للماضي لما كان ينشط في نادي مانشستر سيتي الفائز بـ “السوبر” الأوروبي اليوم الأربعاء.

ونشر رياض محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بعد دقائق فقط من نهاية المباراة النهائية أمام إشبيلية قال فيها “COLE ” مع رسالة تصفيق حارة من طرف عن طريقة تقنية “إيموجي”.

كما قال قائد الخضر “تهانينا يا أصدقاء في صناعة مجد جديد.. هل سيتم إحتسابه لي أيضا”. ونشر في الوقت نفسه صورة لأصدقائه رفقة الكأس الاوروبية حيث كتب “مرة أخرى”.

ويبدو أن محرز لا يزال كل صغيرة وكبيرة اخبار ناديه السابق الذي غادره قبل مدة صوب الاهلي السعودي.

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