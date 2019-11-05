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“محرز” يواجه التهميش بسلاحه الخاص !!

الرياضة
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“محرز” يواجه التهميش بسلاحه الخاص !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يُعاني النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” الأمرين مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرا بسبب ملازمته لكرسي الإحتياط في مباريات البريمرليغ.

لكن ورغم ذلك لايزال صاحب الرجل اليُسرى السحرية يُحافظ على ابتسامته المعهودة والتي تُعتبر سلاحه الأول دائما.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة قائد الخضر من الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء.

وأُرفقت الصورة بعبارة:”كل الأعين الآن على دوري الأبطال”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=722441

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