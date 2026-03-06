محرز يواجه عوار في قمة الجولة الـ26 من الدوري السعودي

يخوض الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، سهرة اليوم الجمعة، مباراة الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، في مواجهة نادي الاتحاد.

وتسكتي هذه المبارة التي ستجمع الأهلي، بنادي الاتحاد، طابع خاص بالنشبة لرياض محرز، الذي سيواجه فيها مواطنه حسام عوار من جانب الاتحاد.

كما ستحمل هذه المواجهة، ندية، وحماس كبيرين، بالنظر لأهمية نتيجة هذه المباراة، بالنسبة لباقي مشوار كلا الفريقين في الدوري المحلي.

ويعلق أنصار الأهلي السعودي، آمالهم على تألق رياض محرز، لتحقيق الفوز، شأنه في ذلك شأن أنصار الاتحاد الذين يعولون الديناميكية العالية التي يتواجد عليها عوار، لتحقيق فوز جديد.

يذكر أن مباراة الأهلي السعودي، ضد الاتحاد، مقررة سهرة اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بتوقيت الجزائر.