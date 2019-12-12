محرز يواصل إحراج “غوارديولا” !

أشاد موقع “مانشستر إيفنينغ” بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي تألق في مباراة أمس الأربعاء في دوري الأبطال.

“محرز” كان حاسما كعادته في كل مباراة يشارك فيها كأساسي، حيث قدم تمريرة حاسمة لزميله “خيسوس”.

كما أنه في تقرير نشره موقع “مانشستر إيفنينغ” تم اختيار “رياض” كثالث أفضل لاعب في الفريق بعد “خيسوس” صاحب الثلاثية و”رودري” في مباراة أمس.

هذا الأداء لـ “محرز” يجعل “بيب غوارديولا” يفكر مرتين قبل اتخاذه اي قرار يخص التشكيلة الأساسية.

فالتهميش الذي يعاني منه “رياض” جعل الجميع يتعاطف معه، لأنه يستحق مكانته فهو الأفضل في مركزه هذا الموسم.