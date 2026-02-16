محرز يواصل التألق في دوري أبطال آسيا للنخبة

واصل الدولي الجزائري، رياض محرز، تألقه مع نادي الأهلي السعودي، هذه المرة في مواجهة شباب الأهلي دبي، ضمن الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وجاء تألق محرز في المباراة عبر تمريره كرة دقيقة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الثانية عشرة، استغلها زميله فراس البريكان ليحرز هدف التقدم.

ولم يقتصر تأثير قائد “الخضر” على هذه التمريرة، بل ظل لاعبًا محوريًا في كل هجمة، مساهماً بشكل مباشر في معظم فرص الفريق الهجومية طوال اللقاء.

وبذلك، وصل محرز إلى 12 هدفًا و10 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة، محققًا 22 مساهمة مباشرة في الأهداف. وهو أعلى رقم مسجل في صناعة الفرص منذ انطلاق البطولة.