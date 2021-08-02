محرز يواصل التحضيرات مع السيتي بمعنويات عالية

يواصل النجم الدولي الجزائري رياض محرز تحضيراته مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي تحسبا للموسم المُقبل.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة للساحر الجزائري من الحصة التدريبية التي جرت اليوم الإثنين.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”مواصلة العمل والاستعداد”، وذلك قبل أقل من أسبوعين من بداية الدوري الانجليزي الممتاز.

وتألق رياض محرز في فترة التحضيرات مع السيتي حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة في مواجهتين وديتين.