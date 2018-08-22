عاجل

محرز يواصل التحضير رفقة “السيتي” لموقعة وولفرهامبتون

الرياضة
  • -
  • 0
محرز يواصل التحضير رفقة “السيتي” لموقعة وولفرهامبتون محرز في تدريبات اليوم
بقلم عبد النور حواز

يواصل النجم الدولي الجزائري رياض محرز التحضير رفقة فريقه “مانشستر سيتي”  للقاء الجولة ال3 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والذي سيجمع السيتيزن بالصاعد الجديد وولفرهامبتون يوم السبت القادم على ملعب هذا الأخير بداية من الساعة منتصف النهار ونصف.

وشارك نجم الخضر صبيحة اليوم الأربعاء في الحصة التدريبية التي أشرف عليها المدرب الإسباني بيب غوارديولا بمركز تدريبات “السيتي”.

ويأمل محرز في إقناع “بيب” من أجل العودة للتشكيلة الأساسية بعد أن كان قد شارك في الشوط الثاني من المُباراة الماضية ضد  هيدرسفيلد تاون.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital