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محرز يواصل الغياب عن تدريبات ليستر ويؤكد قُربه من مانشستر سيتي

الرياضة
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محرز يواصل الغياب عن تدريبات ليستر ويؤكد قُربه من مانشستر سيتي محرز
بقلم عبد النور حواز

واصل النجم الدولي الجزائري رياض محرز الغياب عن تدريبات فريقه ليستر سيتي الإنجليزي رغم أن الأخير إنطلق في التحضيرات منذ مدة.

ولم يُشر الحساب الرسمي للثعالب على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لموعد إستئناف الساحر الجزائري لتدريباته مع أشبال كلود بويال.

هذا ونشر نفس الحساب تصريحات للمدرب الفرنسي للفريق الأزرق لم يتطرق فيها الأخير للوضعية الغامضة لصاحب الرجل اليسرى.

وبغيابه عن تحضيرات الفوكسيس يؤكد محرز الأخبار المتداولة عن قرب إنتقاله لفريق مانشستر سيتي الذي أصر مدربه بيب غوارديولا على ضمه.


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