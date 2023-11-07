محرز يواصل تحقيق الأرقام الإيجابية في عام 2023

يواصل نجم المنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، تحقيق الأرقام الإيجابية في عام 2023.

فبعد أن بصم محرز على هدف في آخر مواجهة لفريقه أمام الرياض برسم الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

يكون محرز قد ساهم بنسبة 45.8%، 14 هدف من أصل 24 هدف سجله الأهلي هذا الموسم في كل المنافسات.

أي برصيد 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة، كما يعد محرز صاحب أكبر عدد صناعة فرص بـ 41 تمريرة مفتاحية.

كما يعد محرز صاحب المركز الثاني من حيث أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري روشن السعودي برصيد 6 فرص خلف المتصدر رونالدو صاحب 7 فرص.

بالإضافة لهذا، وصل نجم الخضر رياض محرز للأسيست رقم 22 في عام 2023.