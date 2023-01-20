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الرياضة

محرز يواصل تحقيق الأرقام القياسية في البريميرليغ

بقلم فيصل زيان بوزيان
محرز يواصل تحقيق الأرقام القياسية في البريميرليغ
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تألق الدولي الجزائري رياض محرز، سهرة أمس الخميس، في لقاء فريقه المان سيتي ضد توتنهام، برسم المواجهة المؤجلة من الجولة الـ7 للدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل نجم الخضر هدفين ومنح لزميله هالاند تمريرة حاسمة، في اللقاء الذي فاز به السيتي برباعية مقابل هدفين.

وبهذا الفوز المحقق، وصل النجم محرز، لـ150 فوزا في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مسيرته.

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