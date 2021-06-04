محرز يواصل دفع ثمن رفعه علم فلسطين

واصل النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” دفع ثمن رفعه علم فلسطين بملعب الإتحاد لحظة الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/2021 رفقة السيتي.

رابطة اللاعبين المُحترفين الإنجليزية نشرت اليوم التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المُنقضي والتي عرفت عدم تواجد إسم قائد المنتخب الوطني الجزائري رغم تألقه الكبير هذا الموسم مع فريق السيتيزن وحسمه للعديد من المباريات المُهمة مايُؤكد مرة آخرى أن دعمه للقضية الفلسطينية لم يمر مرور الكرام.

والغريب في الأمر أن التشكيلة المثالية للموسم المنقضي ضمت 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي وهم الحارس إيدرسون الظهير كانسيلو، المُدافعين جون ستونز وروبن دياز وكذا كيفين دي بروين، إلكاي غوندوغان.

يُذكر أن محرز لم يتواجد أيضا في قائمة الأسماء المُرشحة للتتويج بجائزة أفضل لاعب في البريمرليغ وكذا في الفريق المثالي لمُنافسة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2020/2021 والذي ضم 23 لاعبا.