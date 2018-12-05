محرز يواصل كتابة التاريخ في “البريميرليغ”

يواصل الجزائري “رياض محرز” التألق” في سماء الدوري الإنجليزي وذلك بعد أن ساهم في فوز فريقه ضد خصمه المفضل “واتفورد” أمس الثلاثاء.

محرز سجل للمرة السادسة على التوالي ضد “واتفورد” ليعادل رقم الإنجليزي “سترلينغ” ويصبح ثاني لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية ضد نفس الفريق في “البريميرليغ”.

كما أن نادي “واتفورد” يعتبر الضحية المفضلة للنجم الجزائري فهو الفريق الأكثر استقبالا للأهداف من طرف “محرز”.

واختيار النجم الجزائري كأفضل لاعب في المباراة سيجعله في حالة معنوية مرتفعة بعد أن كان حبيس الدكة في الجولة الماضية.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سيواجه “تشيلسي” في الجولة المقبلة للدوري الإنجليزي في مباراة لن تقبل القسمة على إثنين.