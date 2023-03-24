محرز يواصل كتابة التاريخ مع المنتخب الوطني

يواصل نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، كتابة اسمه في تاريخ الكرة الجزائرية، بأحرف من ذهب، بعد قيادته الخضر للفوز، أمس الخميس، ضد النيجر.

برسم الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وبتسجيله الهدف الثاني في اللقاء، رفع محرز رصيده من الأهداف مع المنتخب الوطني لـ29 هدفاً و 29 تمريرة حاسمة من أصل 79 لقاءً خاضه مع الخضر.

كما نصّب نجم الخضر رياض محرز نفسه كثالث هداف في تاريخ المنتخب الوطني، بعد كل من عبد الحفيظ تسفاوت صاحب 36 هدفا وإسلام سليماني صاحب 41 هدفاً.