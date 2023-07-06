محرز يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي مقابل عرض خيالي

يتجه الدولي الجزائري رياض محرز، لمغادرة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، للانتقال إلى الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة “The sun” البريطانية، اليوم الخميس، عن موافقة محرز، على عرض جد مغر من نادي الأهلي السعودي.

كما أوضح ذات المصدر، بأن مسؤولي النادي السعودي، عرضوا على الدولي الجزائري راتب أسبوعي يفوق 400 ألف جنية استرليني أسبوعيا.

يذكر أن رياض محرز (32 عاما)، لازال مرتبطا مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد إلى غاية 2025.