محرز يوجه الشكر لجامعة كنساس

حرص قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، على تويجه الشكر لمسؤولي جامعة كنساس الأميركية، على استقبالهم تعداد الخضر.

وقام محرز، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، باعادة نشر مقطع فيديو، للزيارة التي قادتهم إلى جامعة كنساس.

كما أرفق قائد الخضر، هذا الفيديو، بتعليق قال فيه: “احتراماتي.. شكرا جزيلا على الاستقبال”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواصل تحضيراته بمدينة كنساس الأمريكية، تحسبا لمباشرة مغامرتهم في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب الأرجنتين، يوم 17 جوان الجاري.