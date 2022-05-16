محرز يوجه رسالة تشجيعية للمُلاكمة الجزائرية “خليف”

وجه النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، رسالة خاصة للمُلاكمة الجزائرية، إيمان خليف.

وذلك عبر فيديو حصري نشره الحساب الرسمي للاغازيت دو فيناك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الإثنين.

حيث قال قائد الخضر في الرسالة:”أهلا إيمان خليف، أنا محرز وأعرف بأنكي مُلاكمة كبيرة، حظ سعيد وأتمنى أن تكوني أول جزائرية تُتوج ببطولة العالم”.

كما تخوض حاليا المُلاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بطولة العالم للمُلاكمة الجارية بتركيا.