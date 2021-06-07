محرز يوجه رسالة خاصة قبل مواجهة تونس

فاز سهرة الأحد المُنتخب الوطني الجزائري على نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لزملاء رياض محرز في تربص شهر جوان.

قائد المنتخب الوطني الجزائري ونجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز نشر سهرة اليوم الإثنين صورة له من مواجهة مُنتخب مالي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وأرفقها بعبارة:”المُباراة القادمة ضد جيراننا التونسيين”.

وكان رياض محرز قد صرح عقب مواجهة الخضر ضد مالي بأن طريقة لعب المُنتخب التونسي تُشبه كثيرا طريقة لعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وتُلعب المواجهة الودية التحضيرية بين المُنتخبين سهرة الجمعة المُقبل بملعب رادس بالعاصمة التونسية تونس.