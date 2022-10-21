محرز يوجه رسالة خاصة لفرانك ريبيري

علق الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على إعلان النجم الفرنسي، فرانك ريبيري اعتزاله كرة القدم.

ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تيوتر”، موجها من خلالها رسالة تقدير واحترام للنجم فرانك ريبيري.

كما كتب الدولي الجزائري، في تغريدته، مخاطبا ريبيري: “واحد من بين الأفضل، كل التوفيق لك في المستقبل ان شاء الله”.

وأرفق رياض محرز هذه التغريدة، بصورتين له، عندما كان شابا صغيرا، يحمل قميص ريبير، بألوان نادي مارسيليا الفرنسي.