محرز يوجه رسالة قوية للفرنسيين :”عليكم تقبل هذه الحقيقة”

وجه الدولي الجزائري، رياض محرز، رسالة قوية جدا للفرنسيين، والإنتقادات التي يخصون بها لاعبيهم مُزدوجي الجنسية، رغم الخدمات الكبيرة التي يُقدمونها في كل مرة للديكة، بدليل أنهم يكونون السبب دائما في وصولها للقمة العالمية.

وتحدث الجناح الطائر لقناة “كنال+” قائلا في هذا الشأن :”فرنسا لم تكن لتتوج بكأس العالم في مُناسبتين لولا لاعبو الضواحي ومزدوجي الجنسية، وأعتقد بأنهم سيبقون تحت الضغط في كل مرة، إنها أشياء لا يمكن لهم التحكم بها”.

وواصل في سياق مُتصل :”اللاعبون مزدوجو الجنسية، مُرتبطون بتاريخ المنتخب الفرنسي، دائما ما كانت الأمور هكذا، وهؤلاء اللاعبون من أفضل ما يوجد في الساحة العاليمة، وهذا أمر يجب عليهم تقبله، الأمور تسير على هذا النحو”.