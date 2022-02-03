محرز يوجه رسالة للطفل المغربي ريان !

وجه النجم الدولي الجزائري، رياض محرز ، رسالة مؤثرة للطفل المغربي، ريان، العالق ببئر ارتوازي.

لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي نشر ستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

ونشر محرز صورة الطفل المغربي ريان وأرفقها بعبارة:”ابق قويا ريان”، إضافة الى إيموجي يرمز للدعاء.

وسقط الطفل المغربي ريان في البئر الارتوازي قبل قرابة 48 ساعة وتتواصل لحد الآن مساعي اخراجه.

طالع أيضا: محرز يعتذر من زميله في مانشستر سيتي !

قدم النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، اعتذراته بطريقة ساخرة لزميله في فريق مانشستر سيتي الانجليزي.

محرز نشر صورتين له من الحصة التدريبية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتظهر الصورتين ساحر العرب وهو يمر من أمام زميله المُدافع ناثان آكي، بمراوغة رائعة أسقطت الأخير أرضا.

وأرفق قائد الخضر الصورتين بكلمة:”désolé”.

طالع أيضا: محرز يدخل عالم nft

دخل النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز عالم “nft”.

حيث تم إطلاق مجسم ثلاثي الأبعاء خاص بساحر العرب، المُجسم الأول بالأزرق خاص بالسيتي.

أما المجسم الثاني باللون الأخضر وخاص بالمنتخب الوطني الجزائري.

nft هي اختصار لكلمة non fungible tokens، أو بالعربية رموز غير قابلة للاستبدال بحيث تملك أصول رقمية “صورة أو مقطع فيديو”، لها قيمة مختلفة لا يُمكن استبدالها بأصول آخرى.

طالع أيضا:بعد نكسة الكان.. أول ظهور لمحرز في تدريبات السيتي

عاد النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى تدريبات فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وتعتبر هاته الحصة التدريبية الأولى لقائد الخضر مع السيتي منذ مشاركته في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة محرز من التدريبات وأرفقها بعبارة:”انظروا من عاد ساحر العرب هنا”.

طالع أيضا:بالفيديو.. محرز فخور بصور النهار خلال استقباله من طرف التلاميذ الكاميرونيين

علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز على واقعة تدافع التلاميذ الكاميرونيين من أجل الاقتراب منه قبل مواجهة سيراليون.

لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي أعاد نشر الفيديو الحصري لقناة النهار على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويُظهر الفيديو تدافع التلاميذ الكاميرونيين أمام فندق الخضر بدوالا من أجل التقاط صور تذكارية مع الساحر الجزائري.

وعبر محرز من خلال اعادة نشر الفيديو عن سعادته وفخره بهذا الحب، مُرفقا المنشور بعبارة:”بوركتم”.