“محرز” يوجه رسالة مؤثرة للجزائريين بعد التتويج بكأس إفريقيا !!

وجه النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” رسالة قوية للجزائريين بعد تتويج الخضر بكأس أمم إفريقيا 2019.
ونشر “محرز” صورة له لحظة رفعه الكأس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مباشرة بعد النهائي.
“فخور جدا أنني كنت قائدا لهذا المنتخب الرائع ولملايين الجزائريين الذين ساندونا إلى غاية آخر لحظة وعبر كل مناطق العالم، أبطال إفريقيا، تحيا الجزائر”.
Fier d'avoir été le capitaine de cette équipe & des millions d'Algériens qui nous ont supportés jusqu'au bout partout dans le monde 🇩🇿💚 Champions d'Afrique !!!! Tahia Djazair #elhamdulillah #TeamDZ @LesVerts pic.twitter.com/CyCyrIF56o
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 19, 2019
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