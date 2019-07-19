“محرز” يوجه رسالة مؤثرة للجزائريين بعد التتويج بكأس إفريقيا !!

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“محرز” يوجه رسالة مؤثرة للجزائريين بعد التتويج بكأس إفريقيا !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

وجه النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” رسالة قوية للجزائريين بعد تتويج الخضر بكأس أمم إفريقيا 2019.

ونشر “محرز” صورة له لحظة رفعه الكأس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مباشرة بعد النهائي.

“فخور جدا أنني كنت قائدا لهذا المنتخب الرائع ولملايين الجزائريين الذين ساندونا إلى غاية آخر لحظة وعبر كل مناطق العالم، أبطال إفريقيا، تحيا الجزائر”.


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